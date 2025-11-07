T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR MENDERES MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 33. maddesindeki "Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır. Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır."

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. maddesindeki ''Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.'' hükmü gereğince aşağıda gaipliğine karar verilen "Hasan kızı Ayşe Huriye" ve "Hanife eşi Mehmet Doğan"ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04.11.2025