T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davacı Zehra Bozkan vekili tarafından, hissedarı bulunduğunuz, Dava konusu Bolu İli Mengen İlçesi Demirciler Köyü 10, 1072, 122, 16, 20, 24, 257, 258, 268, 295, 296, 305, 307, 354, 355, 362, 363, 416, 417, 49, 52, 6, 964, 972, 973 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın, satış suretiyle giderilmesi için dava açılmış olup

Davalı SİNAN ÖN'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli bir adres tespit edilmediğinden ve kendisine ulaşma imkanı bulunmadığından, işbu ilanın yayınlanmasına karar verilmiştir.

"İlan tarihinden itibaren, 2 haftalık kesin süre içersinde HMK 129. Maddesindeki unsurları içerir formatta davaya cevaplarınızı sunabileceğiniz, itirazlarınızı ve delillerinizi bildirebileceğiniz, 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmamanız halinde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ve duruşma gününün 13/07/2026 günü saat 14:50 'e bırakıldığı,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur."