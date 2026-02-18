T.C. MERSİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına tescil edilmesi istemli davada; Mersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/10/2009 tarih ve 2009/194 Esas sayılı dosyası ile dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 156 parsel sayılı taşınmazın müşterek maliki Akif oğlu Ali'nin gaipliği nedeniyle Mersin Defterdarlığının kayyım olarak atandığı, dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 156 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili talep edilmiştir; kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurması, aksi halde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresi içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının devlete geçeceği hususu 1. kez ihtaren ve ilanen tebliğ olunur. 12.02.2026