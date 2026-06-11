T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ
T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ
2025/576 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/576 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, KAVAKLIPINAR Mahalle/Köy, Gökgedik Mevkii, 175 Ada, 14 Parsel, Taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Kavaklıpınar Mah. Gökgedik Mevkii Toroslar / MERSİN
Yüzölçümü : 11.724,15 m2
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kadastral parsel vasfındadır.
Kıymeti : 13.482.673,00 TL - KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Diğer : Haciz ve İpotek
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.