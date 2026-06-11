T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/576 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, KAVAKLIPINAR Mahalle/Köy, Gökgedik Mevkii, 175 Ada, 14 Parsel, Taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Kavaklıpınar Mah. Gökgedik Mevkii Toroslar / MERSİN

Yüzölçümü : 11.724,15 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kadastral parsel vasfındadır.

Kıymeti : 13.482.673,00 TL - KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Diğer : Haciz ve İpotek

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.