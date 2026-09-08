T.C. MERSİN 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan itirazın iptali davası nedeniyle; Halil Eser ve Birgül Neriman oğlu, 19949519412 T.C. Kimlik Numaralı davalı Barış Günal'ın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden;

Dosyada alınan bilirkişi raporunda sonuç olarak; takip tarihi (22.07.2025) itibarıyla davacı bankanın alacağının, 764.170,72 TL Asıl Alacak, 177.070,34 TL İşlemiş Akdi Faiz, 12.510,86 TL Temerrüt Faizi, 1.876,62 TL BSMV, 100,00 TL Masraf Toplamı 955.728,54 TL olarak hesaplandığı, takip Tarihinden itibaren bankanın 764.170,72 TL olan Asıl Alacağına sözleşme ile akdedilen ve bankaca talep edilen %62,24 temerrüt faiz oranının %46,80 orandaki TBK sınırlarının üzerinde olduğuna ilişkin" tespit, hesaplama ve görüş bildirildiği, davacı vekilinin ıslah dilekçesinde ise, "Dava dilekçesindeli 946.745,57 TL talebi ıslahen 17.383,28 TL artırarak 964.128,85 TL’ye yükselttiğini" beyan ettiği; işbu ıslah dilekçesinin ve bilirkişi raporunun ilan suretiyle tebliğinden itibaren iki hafta içinde beyanda bulunmanız, süresi içinde beyanda bulunmadığınız takdirde, bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, ıslah dilekçesi ve bilirkişi raporunun Mersin 1. Tüketici Mahkemesi 2025/405 Esas sayılı dosyasından alınabileceği ve belirlenen gün ve saatte (17/09/2026, saat:11:24) geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluğunuzda hüküm verileceği davalı Barış Günal'a ihtarla ilanen tebliğ olunur.