T.C. MERSİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına tescil edilmesi istemli davada; Mersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/619 Esas 2014/1203 Karar sayılı dosyası ile dava konusu Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi , 767 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın müşterek malikleri Behiye Fevz, Fuat Fevz, Kemal Fevz, Sait Fevz, Abdulhamit, Esma Fevz, Mustafa, Hatice Harun, Ayşe Seyde ve Vesile Sabbah'a gaipliği nedeniyle Mersin Defterdarlığının kayyım olarak atandığı, dava konusu Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi , 767 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili talep edilmiştir; kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde içinde mahkememize başvurması, aksi halde Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresi içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının devlete geçeceği hususu 1. kez ihtaren ve ilanen tebliğ olunur. 16/10/2025