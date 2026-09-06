T.C. MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

DAVALI: UĞURLULAR SEBZE MEYVE KOMİSYONU NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Mezitli/ MERSİN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bilirkişi Buğrahan Dikici tarafından hazırlanan 25/07/2025 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında " Çekin ödeme günü 15/01/2019 olarak belirlenmiş olup en geç 25/01/2019 tarihinde ibraz edilmesi gerektiği, TTK m. 814'teki zamanaşımı süresi ise 26/01/2019 tarihinde başlayacak olup zamanaşımı süresi 26/01/2022 tarihinde dolacağı, Gerek TTK m. 808 gereğince cirantaya başvuru yapılabilmesi için öncelikle ödememe protestosu gerektiği, dosya arasında ödememe protestosuna ilişkin bilgi ve belge tespit edilemediği, Sayın mahkemece davacının ciranta olarak sorumluluğu olduğu kanaatine varılması halinde; toplam 147.599,41 TL talep edilebileceği ancak takip talebi ve ödeme emrinde 162.245,89 TL talep edildiği, 14.646,48 TL fazla talepte bulunulduğu "sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İş bu ilanen bilirkişi raporuna karşı HMK 281. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememiz dosyasına itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtarı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.