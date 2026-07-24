T.C. MERSİN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayın;

Ömer ve **** kızı, **.05.1973 Hollanda doğumlu,

-*2**5*4**44- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı Hümeyra İZOL;

Satış Memurluğumuzun 2022/65 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında yapılan satış işlemleri nedeniyle;

Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Çiftlik Mahallesi, 5925 Ada, 2 Parsel sayılı 4.471,66 m2'lik taşınmaz başında 05.02.2026 tarihinde değer tespiti yapılmış ve tanzim edilen bilirkişi heyeti raporu ile taşınmaz değerinin 101.238.382,40 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan kıymet takdirine karşı tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mersin Sulh Hukuk Mahkemelerine kıymet takdirine itiraz davası açabileceğimiz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.