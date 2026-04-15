T.C. MERSİN 3. İCRA DAİRESİ
2025/410 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/410 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 698 Ada, 6 Parsel, 3. Kat 4 Nolu bağımsız bölüm satış ...
Adresi : Sağlık Mah. 86003 Sk. No: 9 Dilek Apt. Kat 3 İç Kapı No : 4 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 266,89 m2
Arsa Payı : 56/264
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, Yençok = 15 Kat İnşat şartlarında konut alanı olarak işaretlenen alanda kaldığı görülmüştür.
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu Kaydı Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:53
06/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.