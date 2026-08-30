T.C. MERSİN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, MEHMET TOPLU ile Davalılar , ERDAL TOPLU, ERHAN TOPLU, ERSAN TOPLU, FEVZİYE TOPLU, FUAT TOPLU, LİNDA DEMETGÜL, MERAL TOPLU arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı Mehmet Toplu tarafından Mersin İli Yenişehir İlçesi Bahçe Mah 4973 Ada 12 Parselde kayıtli bina ve arsa nitelikli taşınmaz, 31 AGF 219 plakalı araç, 31 ABT 06 plakalı araç şeklindedir.

Satılarak ortaklığın giderilmesi talep edilmiş, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/10/2026 günü saat: 11:03'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluklarında yargılama yapılıp karar verileceği hususu HMK'nun 147/2.maddesine göre dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: FEVZİYE TOPLU-25516868258 - GAZİMAĞUSA /KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ