T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/303 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenilen BARIŞ ERKOL'ı tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.22.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 21653102606
ADI SOYADI : BARIŞ ERKOL
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : BEDİA
DOĞUM TARİHİ : 17/05/1992
DOĞUM YERİ : VAN
İKAMETGAH ADRESİ : Mevlana Mah. 101088 Sk. No:15 İç Kapı No:3Toroslar/ MERSİN