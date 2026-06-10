T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/369 Esas 15.05.2026
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği istenilen İLHAMİ TAMUR'u tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 15.05.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 24676869020
ADI SOYADI : İLHAMİ TAMUR
BABA ADI : HAYDAR
ANA ADI : TEVRAT
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1972
DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA
İKAMETGAH ADRESİ : Mersin Merkez/ MERSİN