T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği istenilen İLHAMİ TAMUR'u tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 15.05.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 24676869020

ADI SOYADI : İLHAMİ TAMUR

BABA ADI : HAYDAR

ANA ADI : TEVRAT

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1972

DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA

İKAMETGAH ADRESİ : Mersin Merkez/ MERSİN