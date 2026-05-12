T.C. MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9565 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Mersin İl, Yenişehir İlçe, MENTEŞ Mahalle/Köy, 2633 Ada, 1 Parsel, 27 Nolu Bağımsız Bölüm Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 2633 ada 1 nolu parselde konumlu 4.931,00 m² yüzölçümlü olup parsel üzerinde ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bina bulunmaktadır. İlgili kurumda incelenen kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre bina 2 bodrum + zemin kat + 13 normal kattan oluşmaktadır. Projesinde bina girişi batı cepheden sağlanmaktadır. Binanın 2. Bodrum katında bina ortak alanları bulunmaktadır. 1. Bodrum katta bina girişi, ortak alanlar ve dükkanların depoları bulunmaktadır. Zemin katında 2 tane dükkan bulunmaktadır. Diğer 12 normal katın her birinde ise 2 şer mesken, 13. Katta 1 mesken bulunmakta olup binada toplam 27 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada 2 asansör bulunmaktadır. Parsel çevresi doğudan dükkan cephesi hariç bahçe duvarı ile çevrilidir. Bahçe içerisinde açık yüzme havuzu, açık otopark, spor sahası ve peyzaj alanları bulunmaktadır. Yenişehir Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemede ana gayrimenkule ait 31.12.2013 tarih 5/75-221 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır. Değerleme konusu 300 / 9862 arsa paylı, zemin kat, 27 nolu bağımsız bölüm Dükkan vasıflıdır. Projesinden toplam Brüt:631,00 m2, Net: 577,00 m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz 64. Cadde üzerinden binaya bakıldığında sağ tarafta yer almaktadır. Dükkanın 64. Caddeye 8,45 m cephesi, 40 m derinliği bulunmakta olup köşe dükkan konumundadır. Taşınmazın bodrum katta brüt 301 m2 alanlı deposu bulunmaktadır. Söz konusu depo tapuya eklenti olarak tanımlanmıştır. Projesinde dükkan içerisinden depoya erişim bulunmamaktadır. Ancak mahallinde depoya iniş için merdiven açılmıştır. Taşınmazın zemin katı isebrüt 330 m2 alanlıdır. Projesinde dükkan ve wc alanından oluşan dükkanın mahallinde iç hacminde kullanıma bağlı bölümlendirme yapılmıştır. İç Yapı Özellikleri: Giriş kapısı ve vitrini alüminyum çerçeveli cam doğramadır. Tüm zeminleri seramik duvarları boyalı ve fayans kaplıdır. Wc alanında zemin ve duvarlar seramik kaplı olup içerisinde klozet ve lavabo bulunmaktadır.Taşınmaz mahallinde kiracı tarafından Tabanca Atış Poligonu olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Kuzeykent Mahallesi, 64. Cadde, Royal Suit, No:3B Yenişehir/Mersin (Uavt:1134199452)

Yüzölçümü : 4.931 m2

Arsa Payı : 300/9862

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Yenişehir Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre konut alanı lejantlı, E:0.90, Taks:0.40, Hmax:21 kat olan yapılaşma koşullarına sahiptir. Parselin yola 34 m² terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 15.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR. DOSYADA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:50

05/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.