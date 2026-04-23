T.C. MERSİN 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davalı, Mehmet Salih ve Menci'den olma, 09/10/1968 doğumlu, 38140946926 TC kimlik numaralı MEHMET SIDDIK AKBULUT aleyhine açılan ve halen hakimliğimizde devam eden Boşanma davasında adı geçen davalının adresi tespit edilemediğinden, duruşma günü kendisine tebliğ edilememiş olmakla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Günü 23/06/2026 günü saat 09:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.