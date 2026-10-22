T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Akdeniz Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalılar Ali Erkol ve arkadaşları aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında, Mahkememizce davalı Eda Erkol adına dosya kapsamında tespit edilen yurt dışı adreslerine tebligat çıkartılmış, çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade olunduğu, yapılan adres araştırmasında adresinin tespit edilemediği ve davalının mernis sisteminde kayıtlı adresinin bulunmadığı anlaşılmakla; Mahkememizin 08/02/2024 tarih ve 2022/172 Esas 2024/69 Karar sayılı ilamında;"Davanın KABULÜ ile;

1-Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 12663 ada 1 parsel sayılı 5.923,15 m2'lik taşınmazın ekli15/06/2023 tarihli fen bilirkişisi krokisinde gösterilen253,96 m2'sine ilişkin davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı adına tapuya TESCİLİNE,bu hususta Tapu Sicil Müdürlüğüne fen bilirkişi raporu ve krokisi ekli müzekkere YAZILMASINA,

2-Davacının bedel tespit talebinin KABULÜ ile;

a)Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 12663 ada 1 parsel sayılı taşınmazda fen bilirkişisinin 15/06/2023 tarihli raporunda işaretli 253,96 m2'lik kamulaştırma bedelinin toplam 2.576.175,52 TL olarak TESPİTİNE,

b)Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli (2.576.175,52 TL) ile Mersin 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin2021/19 Değişik iş sayılı ilamı ile tespit edilen (1.307.504,04 TL) kamulaştırma bedeli arasındaki fark olan 1.268.671,48 TL olarak TESPİTİNE,

c)İlgili bankaşubesine depo edilen kamulaştırma bedelinin davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesine, bu konuda ilgili bankaya müzekkere YAZILMASINA,

3-2942Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi 6459 sayılı maddesi ile eklenen hüküm uyarınca dava 4 aylık süre içerisinde sonuçlandırılmadığından; Kamulaştırma bedeline davatarihinden 4 ay sonrası olan 22/04/2023 tarihinden 08/02/2024 tarihine kadar yasal faiz yürütülerekişleyen yasal faizlerindavacıdan alınarak davalılara hisseleri oranındaVERİLMESİNE,

4-Dava konusu taşınmazın tapu kaydında haciz veya ipotek olması durumunda, haciz ve ipoteğin kamulaştırma bedeline YANSITILMASINA,

5-İ.İ.K.'nun 28. Maddesi uyarınca hüküm özetinin derhal Tapu Müdürlüğüne BİLDİRİLMESİNE,

6-Fen Bilirkişisinin 15/06/2023 krokili raporun kararın eki SAYILMASINA,

7-Alınması gerekli 427,60 TL harçtan, davacı tarafından peşin olarak yatırılan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 346,9‬0 TL harcın davacıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

8-Davanın niteliği gereği davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına,

9-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı uyarınca davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

10-Davalılar; Ali Erkol, Ali Erkol,Ali Erkol, Belgin Şimşek, Figen Karakurt Suluk, Filiz Ünalmış, Hülya Ünveren, Hüseyin Erkol, Metin Erkol, Murat Budak, Nazlı Hatimoğlu, Nuran Erkol, Refika Geçer, Sabah Erkol, Serap Hazim, Songül Güleçoğlu, Süphiye Karakurt, Süreyya Geçer, Ümit Erkol, Vedat Karakurt, Vicdan Geçer, Vildan Söyleme, Volkan Karakurt,Zehra Erkol kendilerini vekil ile temsil ettirdiğindenHüküm tarihindeki yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine,

11-Davacı tarafından yatırılan gider avansından karar kesinleşinceye kadar yapılacak olan masraflardan arta kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair,taraf vekillerinin yüzüne karşı, tescil yönünden KESİN, bedel yönündenisegerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE sunulmak üzere mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizin 06/05/2024 tarih ve 2022/172 Esas 2024/69 Karar sayılı tavzih kararında;

"TAVZİH TALEBİNİN KABULÜ ile;

1-Mahkememizin 08/02/2024 tarih ve 2022/172 Esas 2024/69 Karar sayılı hükmünün 3 nolu bendindeki "2942Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi 6459 sayılı maddesi ile eklenen hüküm uyarınca dava 4 aylık süre içerisinde sonuçlandırılmadığından; Kamulaştırma bedeline davatarihinden 4 ay sonrası olan 22/04/2023 tarihinden 08/02/2024 tarihine kadar yasal faiz yürütülerekişleyen yasal faizlerindavacıdan alınarak davalılara hisseleri oranındaverilmesine," şeklinde verilen kararın;

"2942Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi 6459 sayılı maddesi ile eklenen hüküm uyarınca dava 4 aylık süre içerisinde sonuçlandırılmadığından; Kamulaştırma bedeline davatarihinden 4 ay sonrası olan 25/09/2022 tarihinden 08/02/2024 tarihine kadar yasal faiz yürütülerekişleyen yasal faizlerin davacıdan alınarak davalılara hisseleri oranında verilmesine," şeklinde TAVZİHEN DÜZELTİLMESİNE,

2-İşin niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına," dair karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 06/05/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesinde; Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda belirlenen arsa metrekare birim bedelinin rayicin çok üzerinde ve fahiş olduğunu, taşınmazla aynı bölgede olmayan ve dava konusu parselden katbekat üstün konum ve nitelikteki taşınmazların hatalı şekilde emsal alındığını ileri sürmüştür. Ayrıca Yargıtay içtihatlarına aykırı olarak, yüzölçümü ve alım-satım niteliği yönünden uyuşmayan taşınmazlar üzerinden değerlendirme yapıldığını, idarece dosyaya sunulan yakın mesafedeki somut emsaller ile piyasa araştırmalarının mahkemece tamamen göz ardı edildiğini ve tek yanlı raporla eksik inceleme sonucu karar verildiğini iddia ederek usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme kararının istinafen kaldırılmasını talep etmiştir.

İlan tarihinden sonra 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde gerekçeli karara ve tavzih kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz ve davacı vekilinin sunmuş olduğu 06/05/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesine karşı yine 2 haftalık süre içerisinde istinafa cevap dilekçesi sunabileceğiniz hususu; gerekçeli karar, tavzih kararıve istinaf başvuru dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.14/10/2026