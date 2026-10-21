T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda mahalle, ada, parsel, m², imar fonksiyonu, tahmini ve geçici teminat bedelleri yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırma)” ile 04.11.2026 tarihinde, belirtilen saatlerde Halkkent Mah. Mimar Sinan_1 Blv. No: 62 Toroslar/MERSİN adresindeki Yunus Emre Kültür Merkezi 116 Numaralı Toplantı Salonunda satılacaktır. Kapalı teklif usulü evrakları saat 12:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına (Aynı Adres, Yazı İşleri Müdürlüğü 105 Numaralı Oda) teslim edilecektir. Belirtilen saatlerden sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

Sıra No Mahallesi Ada Parsel M² İmar Fonksiyonu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati 1 Çavuşlu 68 1 2.058 Konut Alanı 30.000.000,00 900.000,00 14:00 2 Arpaçsakarlar 10754 2 3.085,91 Gelişme Konut Alanı 66.347.065,00 1.990.411,95 14:05 3 Arpaçsakarlar 11278 1 1.954 Konut Alanı 38.103.000,00 1.143.090,00 14:10 4 Arpaçsakarlar 10736 5 700 Konut + Ticaret Alanı 15.050.000,00 451.500,00 14:15 5 Arpaçsakarlar 10737 1 641,68 Konut + Ticaret Alanı 13.796.120,00 413.883,60 14:20 6 Arpaçsakarlar 10737 2 642 Konut + Ticaret Alanı 14.445.000,00 433.350,00 14:25 7 Arpaçsakarlar 10737 3 642 Konut + Ticaret Alanı 14.445.000,00 433.350,00 14:30 8 Arpaçsakarlar 10737 4 642 Konut + Ticaret Alanı 14.445.000,00 433.350,00 14:35 9 Arpaçsakarlar 10737 5 642 Konut + Ticaret Alanı 14.445.000,00 433.350,00 14:40 10 Arpaçsakarlar 10737 6 642 Konut + Ticaret Alanı 13.482.000,00 404.460,00 14:45 11 Arpaçsakarlar 10737 7 642 Konut + Ticaret Alanı 13.482.000,00 404.460,00 14:50 12 Arpaçsakarlar 10737 8 642 Konut + Ticaret Alanı 13.482.000,00 404.460,00 14:55

2- İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şefliğinde mesai saatlerinde görülebilir. İhaleye katılacakların her bir ihale için 5.000,00 TL (+KDV) karşılığında İhale dokümanı satın almaları gerekmektedir.

3- İdare, ihale gününe kadar ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçebilir.

4- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir; ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5- İstenecek Belgeler (ihale yılı içinde alınmış, aslı veya noter onaylı sureti):

TÜM İSTEKLİLER: Geçici teminat (belediye vezne makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu), Belediyemize borcu olmadığına dair güncel belge, ihale dokümanı satın alma makbuzu, idare ve istekli (veya yetkilisi) tarafından imzalanmış yer görme belgesi, vekâleten katılımda noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.

A. GERÇEK KİŞİLER: Yerleşim yeri ve tebligat adresi beyanı (Nüfus Müdürlüğü veya e-Devlet), nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi, noter onaylı imza beyannamesi.

B. TÜZEL KİŞİLER: Tebligat adresi beyanı, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek kuruluşundan sicil kayıt belgesi, noter onaylı imza sirküleri, ihaleye katılma yetkisini gösteren belgeler (Şirketlerde; şirket ana sözleşmesi veya yetki belgesi ile ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetkili organ kararı; dernek ve vakıflarda, aynı konuda yetkili organ kararının aslı veya onaylı sureti, derneklerde ayrıca onaylı tüzük).

C. ORTAK GİRİŞİM: Hisse oranlarını ve pilot ortağı gösteren noter onaylı ortak girişim beyannamesi. Ortaklar kendi niteliğine göre (A) veya (B) belgelerini ayrı ayrı sunar; teminat ve doküman makbuzu biri tarafından yatırılabilir. İhale üzerinde kalırsa noter onaylı ortaklık sözleşmesi teslim edilir.

6- Satış bedeli ihale şartnamesine göre peşin ödenecektir. İhale karar pulu dahil, ihaleden ve tapu devrinden doğan tüm vergi, resim, harç ve giderler alıcıya aittir.

7- Belgeler ve 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun teklifler, 04.11.2026 saat 12:00'a kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerde teklif işleme alınmaz.

İLAN OLUNUR.