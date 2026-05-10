T.C. MERZİFON(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/50 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Amasya-Merzifon-Kayadüzü Köyü 103 ada, 32 parsel, Yüzölçümü : 3.129,00 m2, tarla vasıflı, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup ortalama etkili toprak derinliği 40 cm ve üzeridir. %3-4 lük arazi eğimine sahip olan bu parselde taşlılık az ve Merzifon verim ortalamalarına göre verim durumları orta düzeydedir. Sulu ve 2. sınıf tarımsal parsellerimiz arasında yer almaktadır. Kıymeti : 3.244.097,82 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Amasya-Merzifon-Kayadüzü Mah. , 276 ada, 80 parsel, Yüzölçümü : 78.846,75 m2, tarla vasıflı, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup ortalama etkili toprak derinliği 40 cm ve üzeridir. %3-4 lük arazi eğimine sahip olan bu parselde taşlılık az ve Merzifon verim ortalamalarına göre verim durumları orta düzeydedir. Kuru ve 3. sınıf tarımsal parsel arasında yer almaktadır. Kıymeti : 3.346.256,07 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:05 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:05 Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:05