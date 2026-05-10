Resmi ilanlar

T.C. MERZİFON (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

11-05-2026 00.00
T.C. MERZİFON(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/50 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Amasya-Merzifon-Kayadüzü Köyü 103 ada, 32 parsel, Yüzölçümü : 3.129,00 m2, tarla vasıflı, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup ortalama etkili toprak derinliği 40 cm ve üzeridir. %3-4 lük arazi eğimine sahip olan bu parselde taşlılık az ve Merzifon verim ortalamalarına göre verim durumları orta düzeydedir. Sulu ve 2. sınıf tarımsal parsellerimiz arasında yer almaktadır. Kıymeti : 3.244.097,82 TL, KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:20

 

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Amasya-Merzifon-Kayadüzü Mah. , 276 ada, 80 parsel, Yüzölçümü : 78.846,75 m2, tarla vasıflı, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup ortalama etkili toprak derinliği 40 cm ve üzeridir. %3-4 lük arazi eğimine sahip olan bu parselde taşlılık az ve Merzifon verim ortalamalarına göre verim durumları orta düzeydedir. Kuru ve 3. sınıf tarımsal parsel arasında yer almaktadır. Kıymeti : 3.346.256,07 TL KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:05 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:05 Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:05

#İlangovtr Basın no ILN02465576