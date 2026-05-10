T.C. MERZİFON (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Amasya-Merzifon-Kayadüzü Köyü 103 ada, 32 parsel, Yüzölçümü : 3.129,00 m2, tarla vasıflı, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup ortalama etkili toprak derinliği 40 cm ve üzeridir. %3-4 lük arazi eğimine sahip olan bu parselde taşlılık az ve Merzifon verim ortalamalarına göre verim durumları orta düzeydedir. Sulu ve 2. sınıf tarımsal parsellerimiz arasında yer almaktadır. Kıymeti : 3.244.097,82 TL, KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:20 Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Amasya-Merzifon-Kayadüzü Mah. , 276 ada, 80 parsel, Yüzölçümü : 78.846,75 m2, tarla vasıflı, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup ortalama etkili toprak derinliği 40 cm ve üzeridir. %3-4 lük arazi eğimine sahip olan bu parselde taşlılık az ve Merzifon verim ortalamalarına göre verim durumları orta düzeydedir. Kuru ve 3. sınıf tarımsal parsel arasında yer almaktadır. Kıymeti : 3.346.256,07 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:05 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:05 Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:05