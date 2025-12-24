T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalıya özeti '' Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Yeşilçit Mahallesi, 158 Ada 48 Parsel numaralı taşınmazın 6,25 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 286,93 m² lik yerine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla; kamu yararı kararı verildiği, Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Yeşilçit Mahallesi, 158 ada 48 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki 286,93 m2lik irtifak alanının ve 6,25 m2 lik pilon yerine Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline, Taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü 3.kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın müvekkil idare lehine TAKYİDATSIZ olarak tesciline, tescil kararının bir suretinin tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi ve fen bilirkişisi raporunun kararın eki sayılmasına karar verilmesine, gerekçeli kararın bir suretinin depo bedelinin yatırıldığı banka şubesine gönderilerek, tapudaki takyidatların bedele yansıtılarak davalılara ödenmesine, yargılama gideri ile vekâlet ücretinin karşı taraf (davalılar) üzerinde bırakılmasına karar verilmesini'' talep ederiz şeklinde olan dava dilekçesi ve Mahkememizce yapılan 17/05/2025 tarihli keşifte heyete alınan 1 fen, 1 elektrik, 1 ziraat 1 gayrimenkul değerleme uzmanı ve 1 inşaat bilirkişisinin hazırlamış olduğu bilirkişi raporlarında kamulaştırma bedelinin 42.061,36TL olarak tespit edildiği bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, dava dilekçesinin, bilirkişi raporlarının ve tensip zaptının ilanen tebliğ edilmesine müteakip İKİ HAFTALIK süre içerisinde cevap ve beyan dilekçesini mahkememiz dosyasına sunabileceği ve duruşmanın 29/01/2026 günü saat 10:45'de Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı hususları Türkiye Geneli Gazete ve Genel İnternet Haber sitesinde ilamından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ERSİN KESKİN - 17567696164

ORDU ili, MESUDİYE ilçesi, YEŞİLÇİT mah/köy, 69 Cilt, 78 Aile sıra no, 174 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve FATMA oğlu/kızı, 08/09/2001 dogumlu,