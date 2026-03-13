T.C. MESUDİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı: NELİ SARIYAR, 17102711628 T.C kimlik nolu, Agagi ve Marina kızı, 26/11/1972 doğumlu,

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi

Dava dilekçesinde özetle; Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Kavaklıdere köyü; 46, 61, 71, 212, 248, 267, 316, 363, 433, 619, 621, 622 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmektedir.

HMK M.147/2 gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz ve HMK'nun 129. md.sindeki unsurları içeren cevap dilekçenizi dosyaya sunmadığınız takdirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.