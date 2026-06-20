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T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

21-06-2026 00.00
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T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı : 2025/152 Esas 22.04.2026

 

İLAN

 

3. ŞAHISLARA DUYURU

 

UNVANI: Yelkenseverler Derneği

 

Adresi, Güllük mahallesi Milas İlçesi Muğla İlinde bulunan Yelkenseverler Derneği'nin Tasfiyesinden Dolayı Alacaklılara Çağrı:

 

Yukarıda unvanı yazılı Dernek Temmuz 2025 dönemi itibariyle tasfiyeye girmiş ve Milas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/152 Esas Sayılı Dosyasında Tasfiye Memurluğuna Salim Tanış atanmıştır. Yukarıda unvanı yazılı işyeri ile ilgili alacaklı olanların, ellerindeki belgelerle birlikte, 2. ilanın yayımlanmasından itibaren en geç | ay içerisinde Ekinambarı mah. Merkez sk. No:335/1 Milas/Muğla adresinde bulunan Tasfiye Memuru Salim Tanış'a müracaatları ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02493727