T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı SABAHATTİN ÖZKAYA ile Davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının tensip ara kararı gereğince;

Tescili talep edilen dava konusu Muğla ili, Milas ilçesi, Tuzabat Mahallesi, 167 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın davacı adına tescili istenmektedir.

Tescili talep edilen yukarıda yazılı taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlere son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı Mahkememiz dosyasına başvurmaları ilan olunur.