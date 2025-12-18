Resmi İlanlar

T.C. MİLAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

 

ESAS NO : 2025/175 Esas

 

Davacı SABAHATTİN ÖZKAYA ile Davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının tensip ara kararı gereğince;

 

Tescili talep edilen dava konusu Muğla ili, Milas ilçesi, Tuzabat Mahallesi, 167 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın davacı adına tescili istenmektedir.

 

Tescili talep edilen yukarıda yazılı taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlere son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı Mahkememiz dosyasına başvurmaları ilan olunur.

