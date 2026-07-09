T.C. MİLAS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sanık ÜMİT LEVENT hakkında mahkememizce 2025/281 Esas-2026/202 Karar sayılı kararı ile Türk Ceza Kanunu 165/1 maddesi uyarınca "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan sanığın 6 AY HAPİS cezası ile CEZALANDIRILMASINA dair verilen kararın sanığın açık adresinin tespit edilememesi sebebiyle tebliğ edilemediği, sanık hakkındaki hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememiz yargı çevresi dışında bulunduğu takdirde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi kanalıyla gönderilecek dilekçe ile veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle DENİZLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabilmek üzere hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

SANIK: ÜMİT LEVENT

TC NO: 26546240380

MEHMET ALİ ve MEDİNE oğlu,

MALATYA 02/01/1982 DOĞUMLU

Sarıcıoğlu Mah. Sarıcıoğlu Cd.Denizer Apt.K.2 No.4 Malatya adresinde oturur.

Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü izinden firar etmiştir.

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