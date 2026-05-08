T.C. MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: MUSTAFA MERİÇADALI TC: 33394825850

Davacı Halil Oluk tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında davalı Mustafa Meriçadalı hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı ve yemin metninin davalıya tebliğ edilemediği anlaşıldığından duruşma günü 26/06/2026 günü saat: 09.40 a bırakılmış olup davalı Mustafa Meriç Adalı'ya ;

“Dava konusu Muğla İli Milas İlçesi Selimiye Mahallesi 173 Ada, 7 parselde kayıtlı içinde üç katlı ev bulunan taşınmaz 05.11.2015 tarihinde Halil Oluk tarafından inanç işlemiyle değil gerçekten tarafıma satıldığına ve bedeli tarafımca kendisine ödendiğine, sonra aynı taşınmazın 11.11.2018 tarihinde tarafımca 200.000,00 TL bedelle Murat Yaman'a satıldığına ve satış bedelinin tamamının Murat Yaman'ın tarafıma ödediği" hususunda yemin etmek üzere belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmanız, yemine konu hususlar hakkında sorulacak sorular ile geçerli bir özrünüz olmaksızın yemin için tayin olunan gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmediğiniz veya gelip de yemini eda etmekten kaçındığınız takdirde, yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağınız ihtar olunur şerhini içerir yemin metninin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu yemin metninin ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra Davalı Mustafa Meriçadalı'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, yemin metninin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2026