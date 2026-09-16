T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/817 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, BOĞAZİÇİ Mahalle/Köy, HİSAR MEVKİİ Mevkii, 6338 Parsel, A20 -2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken niteliğindeki 50m2 yüz ölçümlü taşınmazın tam hissesi satılacak olup kdv oranı %1 dir 20/6000 arsa pay paydasına sahiptir

Mahallinde Yapılan İnceleme Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 6338 nolu parsel üzerinde Regnum Bargylia Sitesi bulunmaktadır. Sitenin yolları, istinat duvarları ve peyzajı tamamlanmış haldedir. Sitenin ayrıca yüzme havuzu, sosyal tesis vb. gibi sosyal olanakları mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu bina denize yaklaşık 200 metre mesafededir. A20. Blokta olan binanın duvarları sıvalı ve boyalı durumdadır. Binada ki bağımsız bölümler konut olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölüm kapı ve pencereleri pvc doğramadır. Balkonu katlanır cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Bodrum katı depo olarak görünse de, bahçe katı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bahçe kullanım alanı da bulunmaktadır. Bağımsız bölüm mutfak-yaşam alanı, banyo ve bodrum kattaki odalardan oluşmaktadır.

Yüzölçümü : 50 m2

İmar Durumu : e satış uyap gov .tr adresinde ayrıntılı ilanda belirtilmiştir

Kıymeti: 10.786.462,97 TL

KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:57

15/09/2026 14 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.