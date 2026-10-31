T.C. MİLAS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, MEŞELİK Mahalle Kuyucak Mevkii, 216 Ada, 230 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde.

Yüzölçümü : 8.884,09 m2 İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 22.210.225,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz Şerhi ve 3402 S.K.'nun 22.mad.2 fıkrası a bendi uygulamasına tabidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:15

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, MEŞELİK Mahalle 216 Ada, 228 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde. Yüzölçümü : 17.082,28 m2 İmar Durumu Satış ilanında mevcuttur.Kıymeti : 39.289.244,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz Şerhi ve 3402 S.K.nun 22 mad.2 fıkra a bendi uygulamasına tabidir.



Artırma Bilgileri