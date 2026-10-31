NTV
Resmi ilanlar

T.C. MİLAS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

01-11-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. MİLAS(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

2023/65 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, MEŞELİK Mahalle Kuyucak Mevkii, 216 Ada, 230 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde.
Yüzölçümü : 8.884,09 m2 İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 22.210.225,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Haciz Şerhi ve 3402 S.K.'nun 22.mad.2 fıkrası a bendi uygulamasına tabidir.


Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:15

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, MEŞELİK Mahalle 216 Ada, 228 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde. Yüzölçümü : 17.082,28 m2 İmar Durumu Satış ilanında mevcuttur.Kıymeti : 39.289.244,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Haciz Şerhi ve 3402 S.K.nun 22 mad.2 fıkra a bendi uygulamasına tabidir.


Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:34
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:34

 

#İlangovtr Basın no ILN02583021