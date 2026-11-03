T.C. MİLAS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. MİLAS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, Güllük Mahalle 278 Ada, 5 Parsel, Zemin /BB No :27 satış şartnamesini ve satış ilanını elektronik satış portalı adresinden görülebilir.
Yüzölçümü : 897,03 m2 Arsa Payı : 8/300
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur. Kıymeti : 6.000.000 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:35