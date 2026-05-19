T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/96 SATIŞ
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/96 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Şevketiye Mahalle 1060 Ada, 1 Parsel, ( Yeni 1273/1 parsel) Taşınmaz avlulu 2 katlı kargir ev niteliğinde.
Yüzölçümü : 188,89 m2
İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 2.994.628,80 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:05
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Şevketiye Mahalle 211 Ada, 47 Parsel ( Yeni 1307/75 parsel) Taşınmaz zeytinlik niteliğinde .
Yüzölçümü : 12.268,08 m2
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 6.128.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:50
17/05/2026