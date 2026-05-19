T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/96 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Şevketiye Mahalle 1060 Ada, 1 Parsel, ( Yeni 1273/1 parsel) Taşınmaz avlulu 2 katlı kargir ev niteliğinde.

Yüzölçümü : 188,89 m2

İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 2.994.628,80 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:05

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Şevketiye Mahalle 211 Ada, 47 Parsel ( Yeni 1307/75 parsel) Taşınmaz zeytinlik niteliğinde .

Yüzölçümü : 12.268,08 m2

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 6.128.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:50

17/05/2026