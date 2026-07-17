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T.C MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

18-07-2026 00.00
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T.C MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 2025/13 SATIŞ

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı kıymet takdiri raporunu açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe GÜLLÜK Mahalle 366 Ada 82 Parsel taşınmaz delicelik nieliğinde.

Yüzölçümü : 18.115,45 m2 

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 90.577.250,00 TL 

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:30

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:30

 

 

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe GÜLLÜK Mahalle 343 Ada 4 Parsel Taşınmaz delicelik niteliğinde.

Yüzölçümü : 32.461,72 m2 

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 146.077.740,00 TL 

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:25

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:25

 

 

#İlangovtr Basın no ILN02511394