T.C MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 2025/13 SATIŞ
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı kıymet takdiri raporunu açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe GÜLLÜK Mahalle 366 Ada 82 Parsel taşınmaz delicelik nieliğinde.
Yüzölçümü : 18.115,45 m2
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 90.577.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:30
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe GÜLLÜK Mahalle 343 Ada 4 Parsel Taşınmaz delicelik niteliğinde.
Yüzölçümü : 32.461,72 m2
İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 146.077.740,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:25