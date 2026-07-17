T.C MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı kıymet takdiri raporunu açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe GÜLLÜK Mahalle 366 Ada 82 Parsel taşınmaz delicelik nieliğinde.

Yüzölçümü : 18.115,45 m2

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 90.577.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 10:30

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe GÜLLÜK Mahalle 343 Ada 4 Parsel Taşınmaz delicelik niteliğinde.

Yüzölçümü : 32.461,72 m2

İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 146.077.740,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 12:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:25