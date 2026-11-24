Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Eğridere Mahalle 129 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde.

Yüzölçümü : 10.082,06 m2 İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 7.057.442,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:12

21/11/2026