T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2026/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Eğridere Mahalle 129 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde.
Yüzölçümü : 10.082,06 m2 İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 7.057.442,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:12
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:12
21/11/2026