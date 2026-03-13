T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İLANI

1. Aşağıdaki tabloda tapu bilgisi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz 2886/36. mad.(kapalı teklif usulü) ile 3 yıllığına kiralanmak üzere 25.03.2026 Çarşamba günü saat 13:00’da ihaleye çıkartılacaktır.



2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Gerçek Kişiler İçin Tüzel Kişiler İçin Dernekler Ve Kooperatifler İçin 1- İstekli Bilgi Formu(İdarede doldurulacak)

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- İkametgah belgesi.

4- Geçici teminat bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya banka teminat mektubu(süresiz)

5- 2.250,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya banka dekontu.

6- Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

7- Vekaleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekaletname ile vekalet eden kişinin imza beyannamesi.

8- Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

1- İstekli Bilgi Formu(İdarede doldurulacak)

2-Teklifte bulunacak kişinin yetkili olduğunu gösterir noter onaylı imza sirküleri

3- 2025 yılında alınmış Oda Sicil Kaydı.

4- Geçici teminat bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya banka teminat mektubu(süresiz)

5-2.250,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekontu.

6- Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

7- Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi 1- İstekli Bilgi Formu(İdarede doldurulacak)

2- Teklifte bulunacak kişinin yetkili olduğunun gösterir noter onaylı belge.

3- 2025 yılında alınmış oda sicil kaydı.

4- Karar defterinin ilgili sayfasının noter onaylı sureti.

5- Geçici teminat bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya banka teminat mektubu(süresiz).

6- 2.250,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya banka dekontu.

7- Mudanya Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı.

8-Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi

3. İhaleye iştirak edecek isteklilerin istenilen belgeleri Halitpaşa Mah. Kumyaka Cad. No:61 CB, Yıldıztepe Yerleşkesi, Mudanya/BURSA adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 10.00’a kadar teslim etmeleri ve ihale gün ve saatinde Halitpaşa Mahallesi, Kumyaka Caddesi, No: 61 CB Yıldıztepe Yerleşkesi, Mudanya/BURSA adresinde bulunan başkanlık makamındaki toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.



4. İhale şartnamesi belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı yerden 2.250,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.



5. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.



6. Kira bedelleri peşin olarak tahsil edilecek olup ayrıca Katma Değer Vergisi ilave edilecektir.