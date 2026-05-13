T.C. MUĞLA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Davacı Sahil Güvenlik Komutanlığı vekili tarafından aleyhinize TCSG-31, TCSG-310 ve TCSG-313 isimli gemilerde çatma sonucunda gemi güvertesi ve bordalarında oluşan fiber tekne hasarı tanımlı hasara bağlı oluşan hasarın giderilmesi ve onarımın yapılması sebebiyle uğranılan toplam 779.888,35 TL maddi zararın 01.02.2023 teknik rapor tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili amaçlı açıldığı, yapılan yargılamada Mahkemenizce dava dilekçesi ve Mahkememiz tensip tüm aramalara rağmen adres tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Mahkememizce dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK’nun 317/2.maddesi uyarınca iki hafta içinde HMK’nun 129.maddesinde düzenlenen şartlara uygun nitelikte dilekçe ile davaya cevap verebileceği, bu süre içerisinde cevap dilekçesi vermediği takdirde HMK’nun 128.maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, ayrıca bu süre içerisinde HMK’nun 318.maddesi uyarınca cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini yazılı olarak bildirmek zorunda olduğu, bildirmediği takdirde delil bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacağının hususu İHTAR ve İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.