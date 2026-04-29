T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi dosyasında;

Muğla ili, Menteşe ilçesi, Müştakbey Mah. Cilt no:10, Aile Sıra No:190, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, 28/12/1942 Belibol doğumlu iken, 26/05/2017 tarihinde vefat eden 13910769950 T.C. kimlik numaralı müteveffa HÜSEYİN CURA'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verildiğinden,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, tasfiye aşamasında herhangi bir hak iddia edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu İİKnun 218. ve TMK nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.