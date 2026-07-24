T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Muğla ili, Menteşe ilçesi, Kozağaç mah/köy 45 Cilt, 37 Aile sıra no, 43 sırada nüfusa kayıtlı 10/12/1977 doğumlu iken 20/08/2025 tarihinde vefat eden müteveffa Tahir Koç'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verildiğinden,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, tasfiye aşamasında herhangi bir hak iddia edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu İİKnun 218. ve TMK nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.