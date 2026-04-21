T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/132 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Karabörtlen Mahallesi 224 Ada - 7 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Adem Akkaya, Adile Tahta, Ali Tahta, Bediriye Tahta, Betül Arslan, Bülent Aslan, Bülent Güler, Büşra Işıloğlu Kıpçak, Cihanser Tahta, Dilber Yelkıran, Durmuş Tahta, Ebru Karadere, Emine Aykırı, Emine Bildirici, Ercay Aysan, Ergül Demir, Erşen Kayadibi, Ertan Çekici, Ertuğrul Aysan, Fatma Karabaş, Fatma Maden, Fatma Sun, Gökhan Aslan, Gönül Mavioğlu, Gönül Sarı, Gülenay Gönen, Gülsiye Akkaya, Güner Aslan, Hasan Güloğlu, Hasan Uçar, Hayri Uçar, Hayriye Tahta, Hicran Çatalbaş, İhsan Akkaya, Kadir Aslan, Kadir Güler, Mehmet Akkaya, Mehmet Akkaya, Mehmet Akkaya, Mehmet Çaylı, Mehmet Güler, Memduha Kaymakcı, Mukaddes Umul, Name Adıgüzel, Nazlı Uçar, Nermin Gürcan, Neşe Turan, Nevin Şencebe, Nurşen Turan, Osman Akkaya, Osman Nuri Çaylı, Özge Aydoğan, Özgür Akkaya, Perihan Bacaksız, Ramazan Aysan, Ramazan Uçar, Raziye Aslan, Remzi Aslan, Sabri Altınel, Sadike Yazan, Seray Kızlan, Sevil Çatak, Süleyman Akkaya, Süleyman Arıcıoğlu, Telat Tahta, Turgay Aslan, Turgut Akkaya, Turgut Işıloğlu, Uğur Tahta, Yasin Işıloğlu, Yıldıray Aslan, Yusuf Çaylı, Zafer Uçar, Zekai Tahta
ESAS NO : 2026/133 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Karabörtlen 213 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI :Aynur İnce, Fatma Akkaya, Hasniye Güler, Münevver Çıbıklı, Salahittin Debreli
ESAS NO : 2026/134 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Karabörtlen Mahallesi 207 Ada - 31 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Aliihsan Öner, Ayşe Dudu Tokmak, Durmuşali Aksu, Emin Aksu, Eminedudu Bayat, Hatice Ferek, Hediye Çomar, Hüsamettin Öner, İsmail Öner, Mehmet Öner, Rabia Aksu, Ramazan Öner, Rifat Ferek, Sami Aksu, Semiha Özkan, Suat Ferek, Şadi Aksu
ESAS NO : 2026/135 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Karabörtlen Mahallesi207 Ada - 17 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Münire Yaşar
ESAS NO : 2026/136 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Karabörtlen Mahallesi 207 Ada - 30 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Aliriza Gedik
ESAS NO : 2026/137 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi 207 Ada - 21 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Halil Bedelce, Ömer Bedelce, Sabri Bedelce
ESAS NO : 2026/138 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 20 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Cemal Özkan, Cevriye Aysel Ediz, Durmuş Özkan, Düriye Demirtaş, Hasan Özkan, İsmet Özkan, Kuray İkiz, Nahide Çelik
ESAS NO : 2026/139 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 18 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Durangül Yüzak, Dursun Köklüce, Emine Bozkurt, Fatma Köklüce, İsmail Köklüce, Mehmet Köklüce, Şemsigül Bağlıoğlu
ESAS NO : 2026/140 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 15 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Durangül Yüzak, Dursun Köklüce, Emine Bozkurt, Fatma Köklüce, İsmail Köklüce, Mehmet Köklüce, Şemsigül Bağlıoğlu
ESAS NO : 2026/141 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 14 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Deniz Tunç, Derya Çiftçi, Durmuş Tezcan, Dürdane Çakmaklı, Ezgun Tezcan, Mustafa Tezcan, Sultan Tezcan, Timur Tezcan
ESAS NO : 2026/142 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 13 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ayfer Bakır, Eminedudu Köklüce, Fatma Çetin, Güler Duralı, Hatice Aysan, Mehmet Denizli
ESAS NO : 2026/143 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 12 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Zorlu, Halise Barut, İsmail Karakaya, Mehmet Çavuşoğlu, Mustafa Çavuşoğlu, Selami Karakaya, Şükran Çavuşoğlu, Turgut Karakaya
ESAS NO : 2026/144 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 11 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Cemal Özkan, Cevriye Aysel Ediz, Durmuş Özkan, Düriye Demirtaş, Hasan Özkan, İsmet Özkan, Kuray İkiz, Nahide Çelik
ESAS NO : 2026/145 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 10 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Halil Bedelce, Ömer Bedelce, Sabri Bedelce
ESAS NO : 2026/146 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi207 Ada - 7 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Cahit Çoban, Cihanser Çoban, Halide Çoban, Refik Çoban
ESAS NO : 2026/147 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi205 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Tülay Yücel, Turgay Çavuşoğlu
ESAS NO : 2026/148 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Karabörtlen Mahallesi114 Ada - 6 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Adile Tahta, Ali Tahta, Bediriye Tahta, Betül Arslan, Bülent Aslan, Bülent Güler, Cihanser Tahta, Dilber Yelkıran, Durmuş Tahta, Fatma Sun, Fatma Tahta, Gökhan Aslan, Gönül Sarı, Hayriye Tahta, Hicran Çatalbaş, Kadir Aslan, Kadir Güler, Mehmet Güler, Nuri Aslan, Raziye Aslan, Remzi Aslan, Sabri Altınel, Sadıka Sevsen, Seray Kızlan, Süleyman Arıcıoğlu, Telat Tahta, Turgay Aslan, Uğur Tahta, Yeter Aslan, Yıldıray Aslan, Zekai Tahta
ESAS NO : 2026/149 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Karabörtlen Mahallesi 114 Ada - 5 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Turgut Akkaya
ESAS NO : 2026/150 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi114 Ada - 4 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Adem Akkaya, Süleyman Akkaya
ESAS NO : 2026/151 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi 114 Ada - 3 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ayşe Aysan, Ercay Aysan, Ertuğrul Aysan, Gönül Mavioğlu, Gülferide Atila, İhsan Akkaya, Mehmet Akkaya, Mukaddes Umul, Osman Akkaya, Ramazan Aysan
ESAS NO : 2026/152 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KarabörtlenMahallesi 112 Ada - 17 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ali Kalendir, Aliriza Gedik, Atiye Kalendir, Ayşe Uslu, Barış Vergili, Cemile Kalender, Cengiz Gedik, Helin Vergili, Naime Kalendir, Saden İnce, Sıdıka Kalender, Şener Gedik
ESAS NO : 2026/153 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Örnekköy Mahallesi 115 Ada - 3 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Gözde Ünal, Sibel Özdemir, Zerrin Bozkurt
ESAS NO : 2026/154 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Örnekköy Mahallesi 115 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aynımah Bağlıoğlu, Eminedudu Kavasoğlu, Fatma Bıdan, Halil Şerbetci, Hatice Aydın, Hediye Siviş, Mediha Kızıl, Medine Aksu, Sami Şimşek, Sultan Tekin, Şadiye Kara
ESAS NO : 2026/155 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Örnekköy Mahallesi 103 Ada - 94 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Aynımah Kadıoğlu, Ayşe Akyol, Bekir Akyol, Faruk Akyol, Fatma Kanat, Hasan Akyol, Hatice Akyol, Mehmet Akyol, Mehmet Akyol, Mustafa Akyol, Mustafa Ballı, Nahide Akyol, Süheyla Ballı, Yusuf Akyol, Yusuf Akyol, Zeynep Akalın
ESAS NO : 2026/156 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Örnekköy Mahallesi 103 Ada - 29 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ali Akalın, Ali Osman Akalın, Aysel Tındaş, Ayşe Dedeoğlu, Duranfer Sarıoğlu, Durdane Akalın, Dursun Akalın, Fahrettin Akalın, Fatma Savran, Fatma Uyar, Hatice Akalın, Haticedudu Madan, Osman Akalın, Ramazan Akalın, Selahattin Akalın, Sevdiye Öter, Turgut Akalın
ESAS NO : 2026/157 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Örnekköy Mahallesi 103 Ada - 28 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ayşe Kıralan, Meliha Korlum, Sadıka Diler
ESAS NO : 2026/158 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Örnekköy Mahallesi103 Ada - 25 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Durmuşali Güven, Nuran Eren, Sadiye Tığlı, Sultan Akkaya, Süleyman
Güven
ESAS NO : 2026/159 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Sarayyanı Mahallesi 145 Ada - 19 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ali Aydın, Ayşe Aydın, Durdu Toksoy, Emine Aydın, Fatma Işık, Ferat Şencebe, Hatice Tiriç, Hüseyin Şencebe, Kadriye Şen, Melihat Şencebe, Osman Tiriç, Saadet Özcan, Sadika Gökdağ, Sadiye Akçay, Serkan Aydın, Serpil Aydın Sarıoğlu
ESAS NO : 2026/160 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Sarayyanı Mahallesi 145 Ada - 20 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ali Barut, Hayriye Akalın, Hüseyin Barut, İbrahim Barut, Sultan Barut
ESAS NO : 2026/161 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Sarayyanı Mahallesi 148 Ada - 4 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ali Akalın, Ali Osman Akalın, Aysel Tındaş, Ayşe Dedeoğlu, Duranfer Sarıoğlu, Durdane Akalın, Dursun Akalın, Fahrettin Akalın, Fatma Savran, Fatma Uyar, Hatice Akalın, Haticedudu Madan, Osman Akalın, Ramazan Akalın, Selahattin Akalın, Sevdiye Öter, Turgut Akalın
ESAS NO : 2026/162 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Sarayyanı Mahallesi 146 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ali Akalın, Ali Osman Akalın, Aysel Tındaş, Ayşe Dedeoğlu, Duranfer Sarıoğlu, Durdane Akalın, Dursun Akalın, Fahrettin Akalın, Fatma Savran, Fatma Uyar, Hatice Akalın, Haticedudu Madan, Mehmet Akalın, Osman Akalın, Ramazan Akalın, Selahattin Akalın, Sevdiye Öter, Turgut Akalın
ESAS NO : 2026/163 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi 211 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Hayrullah Doruk Fişek
ESAS NO : 2026/164 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi 206 Ada - 23 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysel Ziyan, Fikriye Kanat, Mustafa Kaymakcı, Nursel Kaymakcı
ESAS NO : 2026/165 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi 206 Ada - 12 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysel Ziyan, Fikriye Kanat, Mustafa Kaymakcı, Nursel Kaymakcı
ESAS NO : 2026/166 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, ArmutçukMahallesi 206 Ada - 7 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysel Ziyan, Fikriye Kanat, Mustafa Kaymakcı, Nursel Kaymakcı
ESAS NO : 2026/167 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi 206 Ada - 6 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysel Ziyan, Fikriye Kanat, Mustafa Kaymakcı, Nursel Kaymakcı
ESAS NO : 2026/168 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi110 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Hakki Semercioğlu Mirasçıları
ESAS NO : 2026/169 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi 207 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysel Ziyan, Fikriye Kanat, Mustafa Kaymakcı, Nursel Kaymakcı
ESAS NO : 2026/170 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi 199 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ayşe Çallı, Emine Dere, Fatma Ziyan, Hayriye Çetin, Hörü Çınar
ESAS NO : 2026/171 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, ArmutçukMahallesi211 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Hayrullah Doruk Fişek
ESAS NO : 2026/172 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi 206 Ada - 22 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Enver Kaymakcı, Fatma Sarı, Hüseyin Kaymakcı, Ömer Kaymakcı, Ramazan Kaymakcı, Salih Kaymakcı, Selma Kaymakcı
ESAS NO : 2026/173 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Armutçuk Mahallesi 206 Ada - 13 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysel Ziyan, Duray Kaymakcı, Dursun Kaymakcı, Emine Kaymakcı, Fikriye Kanat, Gülşen Çınar, Hayriye Aslan, Mustafa Kaymakcı, Nesrin Olçay, Nursel Kaymakcı, Rabiye Kaymakcı, Sabahattin Kaymakcı, Sadettin Kaymakcı, Turgut Kaymakcı, Ünal Kaymakcı, Zerin Demircioğlu, Zühra Yanık
ESAS NO : 2026/174 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, ÇiçekliMahallesi 151 Ada - 8 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ahmet Bacakoğlu, Ali Bilgin, Aynur Kazak, Ayşe Çıldıramaz, Bekir Atlığ, Cannur Akdağ, Cemile Akar, Cengiz Karan, Çiğdem Karan Akduğan, Dudu Akkın, Duriye Aksoy, Emine Aydın, Eray Bacakoğlu, Fatma Özkoç, Feriş Kapuzbaşı, Feriştah Bakır, Filiz Duru, Gülayşe Ballı, Hasan Bakır, Hatice Yıldırım, Hülya Günay, Mehmet Karatopan, Mehtap Ersoy, Mustafa Altın, Mustafa Bektaş, Mustafa Karan, Nasuf Altın, Nezahat Sönmezer, Nuray Kayadibi, Nuray Sert, Osman Karakaya, Özlem Köktürk, Raşide Kavut, Recep Altın, Sadike Bakır, Semahat Karan, Songül Bakır, Sultan Kansal, Sunay Yavaş, Ummahan Aybar
ESAS NO : 2026/175 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi151 Ada - 7 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ali Bilgin, Arif Bilgin, Aysel Çiçekli, Ayşegül Çınar, Gürcan Belen, Kemal Belen, Mustafa Altın, Mustafa Bilgin, Nurcan Belen Sarıoğlu, Sadiye Belen, Süzan Yıldırım, Şaban Altın, Şadi Belen, Şenay Bingöl
ESAS NO : 2026/176 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, ÇiçekliMahallesi151 Ada - 6 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysel Çiçekli, Mustafa Bilgin
ESAS NO : 2026/177 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 150 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Mustafa Altın
ESAS NO : 2026/178 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 140 Ada - 21 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Duriye Aksoy, Hatice Yıldırım, Mustafa Altın, Nasuf Altın, Recep Altın
ESAS NO : 2026/179 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 140 Ada - 20 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Arif Altın, Ayson Altın, Ayşe Belen, Ayşe Dere, Burhan Arı, Emine Arı, Erhan Arı, Fatma Altın, Hatice Arı, Hüseyin Arı, İbrahim Arı, İsmet Altın, Muhammet Altın, Nazife Levent, Salih Altın, Sinem İçli, Şaban Arı, Turgut Altın
ESAS NO : 2026/180 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 140 Ada - 18 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Sait Şahin Eren
ESAS NO : 2026/181 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 140 Ada - 17 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Merih Aydın Yenigün
ESAS NO : 2026/182 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 140 Ada - 16 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Merih Aydın Yenigün
ESAS NO : 2026/183 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 113 Ada - 5 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Hüseyin Bulut
ESAS NO : 2026/184 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 113 Ada - 4 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Erbil Yıldırım, Ercan Yıldırım, Zühra Yıldırım
ESAS NO : 2026/185 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 112 Ada - 25 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysel Yıldırım, Erkan Yıldırım, Kamil Çiçekli, Sevgi Öter, Şerife Tahta, Zühra Yıldırım
ESAS NO : 2026/186 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, ÇiçekliMahallesi 112 Ada - 24 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Hüseyin Kaymakcı
ESAS NO : 2026/187 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 200 Ada - 30 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ali Akman, Ayşen Tokan, Birol Özkaya, Emine Toksoy, Gülşen Duran, Günay Yıldırım, Hüseyin Özkaya, İbrahim Özkaya, Meliha Akkaya, Meliha Birinci, Murat Akman, Nuray Er, Nurşen Tiriç, Ömür Dönmez, Semiha Akyar, Sultan Çolakoğlu, Şadiye Özkaya, Varol Özkaya, Zehra Terzioğlu
ESAS NO : 2026/188 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, ÇiçekliMahallesi 112 Ada - 22 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Aysun Çalışıcı, Hasan Çiçekli, Hasan Çiçekli, Okan Çiçekli, Ramazan Çiçekli, Recep Çiçekli, Remziye Kanat
ESAS NO : 2026/189 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 111 Ada - 3 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Gülayşe Belen
ESAS NO : 2026/190 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 111 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Selda Kaya
ESAS NO : 2026/191 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Ayazkıyı Mahallesi 209 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ali Hakan Çakırhan, Ayşe Alper, Ayşe Zehra Aldemir, Birkan Ramtin Hosseıh Shırazı, Çağrı Alper, Diclehan Özenç, Filiz Karamercan, Hafize Çakırhan, Halise Füsun Uncumusaoğlu, Hande Özel, Hatice Hülya Sinan, İrfan Kalenderoğlu, Mehmet Nuri Alper, Nilay Dorsa Hosseıh Shırazı, Şükriye Gürpınar, Umut Kalenderoğlu, Zühtü Erdoğan Özel
ESAS NO : 2026/192 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Gökçe Mahallesi 159 Ada - 3 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Vahit Can Ekşioğlu
ESAS NO : 2026/193 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Gökçe Mahallesi 159 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ahmet Kestene, Emine Yaraşlıoğlu, Halil Kırkan, Hörü Noyın, Hüseyin Kestene, Mehmet Gezgin, Meliha Öter, Nail Kestene, Sakine Kırkan, Sultan Kolkesen
ESAS NO : 2026/194 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 130 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Kamil Yılmaz Mirasçıları
ESAS NO : 2026/195 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 111 Ada - 1255 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Gülten Tilki, Hamide Özgün, Metin Öztürk, Remziye Kaya
ESAS NO : 2026/196 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi 111 Ada - 1254 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Gülten Tilki, Hamide Özgün, Metin Öztürk
ESAS NO : 2026/198 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çıtlık Mahallesi 303 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Cevdet Karadağ, Dudu Oyri, Duranfer Kara, Emine Olgun, Emine Yağlıoğlu, Fatma Ölmez, Filiz Tezcan, Gülümser Çoban, Hayriye Yayalık, Hörü Taşkesiği, Hüseyin Çoban, İsmail Çoban, Levent Tezcan, Mehmet Çoban, Mehmet Kaplancıoğlu, Mehmet Tezcan, Mevlidiye Şahin, Nahide Sarıöz, Salahittin Çoban, Sebahattin Çoban, Selahi Çoban, Sultan Yaylalı, Ummuhan Kaplancıoğlu, Zeynep Bacak
ESAS NO : 2026/199 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çıtlık Mahallesi 303 Ada - 3 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Cevdet Karadağ, Dudu Oyri, Duranfer Kara, Emine Olgun, Emine Yağlıoğlu, Fatma Ölmez, Filiz Tezcan, Gülümser Çoban, Hayriye Yayalık, Hörü Taşkesiği, Hüseyin Çoban, İsmail Çoban, Levent Tezcan, Mehmet Çoban, Mehmet Kaplancıoğlu, Mehmet Tezcan, Mevlidiye Şahin, Nahide Sarıöz, Sebahattin Çoban, Selahi Çoban, Sultan Yaylalı, Ummuhan Kaplancıoğlu, Zeynep Bacak
ESAS NO : 2026/200 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 146 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Fatma Öztürk, Firdevs Solmaz, İbrahim Yayalık, Mehmet Uzun, Selahattin Uzun, Zeynep Yayalık
ESAS NO : 2026/201 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 0 Ada - 2100 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Hatice Çığırgan
ESAS NO : 2026/202 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 0 Ada - 2101 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ali Öter
ESAS NO : 2026/203 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 0 Ada - 2102 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Mevlüt Öter
ESAS NO : 2026/204 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 0 Ada - 2103 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Necati Öter
ESAS NO : 2026/205 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 0 Ada - 2104 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Melihat Tahtalı
ESAS NO : 2026/206 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 0 Ada - 2105 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Buket Atay
ESAS NO : 2026/207 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 139 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ceyhan Öter, Sultan Yaylalı, Turgut Yayalık
ESAS NO : 2026/208 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 139 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Mehmet Çelik
ESAS NO : 2026/209 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 139 Ada - 4Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Şerife İnce
ESAS NO : 2026/210 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 139 Ada - 5Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Havana Karadağ, Mehmet Yaylalı, Salih Yaylalı, Şennur Yaylalı
ESAS NO : 2026/211 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Esentepe Mahallesi 142 Ada - 4Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ali Öter, Fatma Kestene, Hatice Çığırgan, İbrahim Öter, Mehmet Yaylalı, Melihat Tahtalı, Mevlit Öter, Necati Öter
ESAS NO : 2026/212 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 207 Ada - 7Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ceren Tuğay, Gülseren Berrin Yaylalı
ESAS NO : 2026/213 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 207 Ada - 2 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Hasan Çetin, İsmail Çetin, Levent Kızılyaka, Necati Kızılyaka, Şaban Kızılyaka, Ummuhan Fadıllıoğlu
ESAS NO : 2026/214 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 207 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Hasan Çetin, İsmail Çetin, Levent Kızılyaka, Necati Kızılyaka, Şaban Kızılyaka, Ummuhan Fadıllıoğlu
ESAS NO : 2026/215 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 206 Ada - 58 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Salih Karagöl
ESAS NO : 2026/216 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili,Ula ilçesi, KızılyakaMahallesi 206 Ada - 57 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Asiye Kara, Fatma Bacakoğlu, Mehmet Bacakoğlu, Muammer Bacakoğlu, Ömer Bacakoğlu, Önder Bacakoğlu, Öznur Karahan, Rüştü Akdeniz, Selda Kurtul, Süleyman Akdeniz
ESAS NO : 2026/217 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 206 Ada - 56 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Aynımah Kadıoğlu, Ayşe Akyol, Bekir Akyol, Faruk Akyol, Fatma Kanat, Hasan Akyol, Hatice Akyol, Mehmet Akyol, Mehmet Akyol, Mustafa Akyol, Mustafa Ballı, Nahide Akyol, Süheyla Ballı, Yusuf Akyol, Yusuf Akyol, Zeynep Akalın
ESAS NO : 2026/218 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 206 Ada - 55 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Yıldırım, Doğan Yıldırım, Hatice Balcıoğlu, Hüseyin Yıldırım, Müzeher Yılmaz, Saner Yıldırım, Ünsel Özçelik
ESAS NO : 2026/219 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 204 Ada - 42 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Cevdet Kayadibi, Dursun Kayadibi, Mehmet Kayadibi, Nejdet Kayadibi, Tennur Menteşe
ESAS NO : 2026/220 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 202 Ada - 1 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ayşe Karadağ, Fatma Bacakoğlu, Filiz Bacakoğlu, Mehmet Bacakoğlu, Mehmet Işık, Murat Bacakoğlu, Safinaz Sarıbaş, Şeref Bacakoğlu, Yusuf Çinar, Zerin Bacakoğlu
ESAS NO : 2026/221 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 200 Ada - 32 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Mehmet Çetin
ESAS NO : 2026/222 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 200 Ada - 31 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Aysen Çetin, Elif Şeyma Çetin, Emine Büşra Çetin, Emrullah Uysal, Hasan Hüseyin Erkekli, İlknur Gizli, Rıfat Uysal, Saloş Yılmaz, Servet İncekaya, Yusuf Baydede
ESAS NO : 2026/223 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 200 Ada - 29 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : İntizar Arslan
ESAS NO : 2026/224 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 200 Ada - 27 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Işık, Dilber Arslan, Durgül Demirtaş, Hüseyin Çaylak
ESAS NO : 2026/225 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 200 Ada - 26 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ayşe Işık, Dilber Arslan, Durgül Demirtaş, Hüseyin Çaylak
ESAS NO : 2026/226 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 198 Ada - 96 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ali Akman, Ayşe Tokan, Gülşen Duran, Günay Yıldırım, Hayati Devecioğlu, Meliha Akkaya, Murat Akman, Nurşen Tiriç, Osman Tiriç, Zehra Terzioğlu
ESAS NO : 2026/227 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 198 Ada - 83 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Gülten Bacakoğlu, Mehmet Bacakoğlu, Mehmet Bacakoğlu, Mustafa Bacakoğlu, Özcan Bacakoğlu, Türkan Tepe, Zümral Devecioğlu
ESAS NO : 2026/228 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 198 Ada - 98 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ali Akman, Elfide Bacakoğlu, İsmail Akman, Mustafa Akman, Ramazan Akman, Ramazan Akman, Şükrü Akman, Vedat Akman
ESAS NO : 2026/229 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 198 Ada - 102 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Emel Ünlü, Ramazan Akman, Raziye Barut, Sedat Akman
ESAS NO : 2026/230 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 198 Ada - 106 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Cem Duran, Sevil Güvenç, Sevinç Duran
ESAS NO : 2026/231 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 200 Ada - 24 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Medine Yaraşlıoğlu
ESAS NO : 2026/232 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 198 Ada - 103 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Sevcan Pala
ESAS NO : 2026/233 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KızılyakaMahallesi 198 Ada - 97 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Günüç
ESAS NO : 2026/234 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KızılyakaMahallesi 198 Ada - 82 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Fehmi Demir, Güler Can, Metin Demir, Raif Can, Remziye Demir, Samet Çözen, Selçuk Can, Veli Uzunkaya
ESAS NO : 2026/235 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 198 Ada - 78 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Şennur Öter
ESAS NO : 2026/236 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KızılyakaMahallesi 198 Ada - 77 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Fehmi Demir, Güler Can, Metin Demir, Raif Can, Remziye Demir, Selçuk Can
ESAS NO : 2026/237 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KızılyakaMahallesi 198 Ada - 76 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Fehmi Demir, Güler Can, Hanse Uzunkaya, Raif Can, Remziye Demir,Selçuk Can, Veli Uzunkaya
ESAS NO : 2026/238 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KızılyakaMahallesi 198 Ada - 63 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Asiye Kara, Fatma Bacakoğlu, Mehmet Bacakoğlu, Muammer Bacakoğlu, Ömer Bacakoğlu, Önder Bacakoğlu, Öznur Karahan, Rüştü Akdeniz, Selda Kurtul, Süleyman Akdeniz
ESAS NO : 2026/239 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KızılyakaMahallesi 198 Ada - 14 Parsel
MALİK ADI - SOYADI : Ziya Hocaoğulları
ESAS NO : 2026/240 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Kızılyaka Mahallesi 198 Ada - 13 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ayşe Dudu Göksal
ESAS NO : 2026/241 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, KızılyakaMahallesi 198 Ada - 11 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Güler Baylan
ESAS NO : 2026/242 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Muğla ili, Ula ilçesi, Çiçekli Mahallesi 112 Ada - 23 Parsel
MALİK ADI - SOYADI: Ramazan Çiçekli
KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE : BOTAŞ
Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır.
Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası 10. Maddesi 4. Bendi uyarınca ilan olunur.10.04.2026