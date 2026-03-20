Resmi İlanlar

T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

21-03-2026 00.00

T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 12 ve 13. sokaklara cepheli, Atatürk Caddesine 830 metre, üzerinde taşınmaz bulunmayan 1417,20 m2 arsa.

Adresi : Turan Mahallesi 103 Ada, 4 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 1.417,20 m2

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 7.794.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:45

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:45

 

12/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

