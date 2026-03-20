T.C. MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davalı Duşgun Silahlı'nın bilinen adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi nedeniyle işbu ilanın davetiye yerine kaim olmak üzere, 7201 sayılı kanunun 28 ve devamı maddeleri gereği ilanı ile davalının ön inceleme duruşma tarihi olan 06/05/2026 günü saat 09:35'e duruşma salonunda hazır olması gerektiğinin, tahkikat duruşmasının da aynı gün icra edileceğinin ve tahkikat duruşma günü için yeni bir ilanın yapılmayacağının, davalının duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin, ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur. 05/03/2026