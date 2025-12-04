Resmi İlanlar
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/440
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli Merkez İlçesi Güzeltepe Köyü
MEVKİİ: Hanzede
PAFTA NO:
ADA NO: 134
PARSEL NO: 37
VASFI: Yol
YÜZÖLÇÜMÜ: 146,53m² (irtifak)-2,25m² (direk pilon)
MALİKİN ADI VE SOYADI: Naim SOYKAN, Azize KONUKSEVER, Saim KONUKSEVER, Ercan KONUKSEVER, Erdal KONUKSEVER, Sibel KARIK, Serhat KONUKSEVER, Elvan KONUKSEVER, Evrim KONUKSEVER, Enis KONUKSEVER, Eren KONUKSEVER, Esma KONUKSEVER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,
C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2025