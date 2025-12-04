T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli Merkez İlçesi Güzeltepe Köyü

MEVKİİ: Hanzede

PAFTA NO:

ADA NO: 134

PARSEL NO: 37

VASFI: Yol

YÜZÖLÇÜMÜ: 146,53m² (irtifak)-2,25m² (direk pilon)

MALİKİN ADI VE SOYADI: Naim SOYKAN, Azize KONUKSEVER, Saim KONUKSEVER, Ercan KONUKSEVER, Erdal KONUKSEVER, Sibel KARIK, Serhat KONUKSEVER, Elvan KONUKSEVER, Evrim KONUKSEVER, Enis KONUKSEVER, Eren KONUKSEVER, Esma KONUKSEVER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,

C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2025