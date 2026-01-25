T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Hasköy ilçesi, aşağıüçadam mah.

ADA NO: 203 PARSEL NO : 27 VASFI : Yol YÜZÖLÇÜMÜ : 506,42 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Eyyup ARGUN - 29342190088

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili Hasköy ilçesi aşağıüçadam mah.

ADA NO: 206 PARSEL NO : 19 VASFI : Yol YÜZÖLÇÜMÜ : 645,05m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Eyyup ARGUN - 29342190088

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili Hasköy ilçesi aşağıüçadam mah.

ADA NO: 204 PARSEL NO: 12 VASFI: Yol YÜZÖLÇÜMÜ: 830,66 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Eyyup ARGUN - 29342190088

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO: 2025/195

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Korkut ilçesi, Tan mah.

ADA NO: 129 PARSEL NO : 60 VASFI : Yol YÜZÖLÇÜMÜ : 65,89 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdulkadir YİGİT-11246867432 ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Korkut ilçesi, Tan mah.

ADA NO: 129 PARSEL NO : 61 VASFI : Yol YÜZÖLÇÜMÜ : 59,93 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdulkadir YİGİT-11246867432 ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO: 2025/194

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Hasköy ilçesi, aşağıüçadam mah.

ADA NO: 201 PARSEL NO: 15 VASFI: Yol YÜZÖLÇÜMÜ: 1.795,10 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Bektaş TANLASİ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Hasköy ilçesi, aşağıüçadam mah.

ADA NO: 206 PARSEL NO: 15 VASFI: Yol YÜZÖLÇÜMÜ: 1.276,12 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Bektaş TANLASİ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Hasköy ilçesi, aşağıüçadam mah.

ADA NO: 205 PARSEL NO: 4 VASFI: Yol YÜZÖLÇÜMÜ: 3.167,95 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Bektaş TANLASİ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Hasköy ilçesi, aşağıüçadam mah.

ADA NO: 200 PARSEL NO : 11 VASFI : Yol YÜZÖLÇÜMÜ : 726,66 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Bektaş TANLASİ ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO: 2025/193

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Korkut ilçesi, Tirmet mah.

ADA NO: 128 PARSEL NO: 6 VASFI: Yol YÜZÖLÇÜMÜ: 1.667,92 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Süleyman YILDIZ - 47209668440

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO: 2025/192

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Korkut ilçesi, Tirmet mah.

ADA NO: 182 PARSEL NO: 6 VASFI: Yol YÜZÖLÇÜMÜ: 13,34 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Vahdettin AKSU -23794312012

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO: 2025/191

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Hasköy, aşağıüçadam

ADA NO: 178 PARSEL NO: 6 VASFI: Yol YÜZÖLÇÜMÜ: 318,56 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet ZİYANAK - 26345289986

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş ili, Hasköy, aşağıüçadam

ADA NO: 177 PARSEL NO: 11 VASFI: Yol YÜZÖLÇÜMÜ: 910,77 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet ZİYANAK - 26345289986

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

A-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

B-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,

C-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

D-İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.19/01/2026