T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

TMK 588/2 ve 33. Maddeleri gereği dava konusu Bursa ili, Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamidiye Mahallesi 694 ada 4 parsel maliki hissedarlarından ''Halil kızı Cemile''nin dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kayıtlarına ulaşılmadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2026/169 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.02.06.2026

GAİP

ADI SOYADI : HALİL KIZI CEMİLE