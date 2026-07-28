T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/98 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, Cevizlik Mevkii, 172 Ada,2 parsel numarada, 89,95 m² alanlı, ARSA vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı.

Taşınmazın tapu takyidatında : BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI'nın 25/03/2025 tarih ve 9637 yevmiye no.lu Diğer (Konusu: bursa ticaret sanayi odası 13/03/2025 tarih 794711203 sayılı yazısı ile tür değişikliği ve ayni sermaye taahhüdü vardır ) beyan şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin"...Parsele düz arazide ulaşılır. Parsel üzerinde herhangi yapılama bulunmayıp boş arsa olarak kullanılmaktadır. Etrafında tek katlı sanayi sitesi dükkanları ile depo binaları bulunmaktadır. Etrafında herhangi koruyucu tel çit ve benzeri duvar elemanı bulunmamaktadır...."şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Yalıntaş Mahallesi, Cevizlik Mevkii, 172 Ada,2 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 89,95 m2

İmar Durumu: Parselin , Mustafakemalpaşa 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında ,H Maks:8,50 m , Ticaret Alanı sınırları içerisinde kaldığı bilgisine şifahen ulaşılmıştır.

Kıymeti : 899.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, Cevizlik Mevkii, 172 Ada,3 parsel numarada, 91,69 m² alanlı, ARSA vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı.

Taşınmazın tapu takyidatında : BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI'nın 25/03/2025 tarih ve 9637 yevmiye no.lu Diğer (Konusu: bursa ticaret sanayi odası 13/03/2025 tarih 794711203 sayılı yazısı ile tür değişikliği ve ayni sermaye taahhüdü vardır ) beyan şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin"...Parsele düz arazide ulaşılır. Parsel üzerinde herhangi yapılama bulunmayıp boş arsa olarak kullanılmaktadır. Etrafında tek katlı sanayi sitesi dükkanları ile depo binaları bulunmaktadır. Etrafında herhangi koruyucu tel çit ve benzeri duvar elemanı bulunmamaktadır. ..."şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Yalıntaş Mahallesi, Cevizlik Mevkii, 172 Ada,3 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 91,69 m2

İmar Durumu: Parselin , Mustafakemalpaşa 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında ,H Maks:8,50 m , Ticaret Alanı sınırları içerisinde kaldığı bilgisine şifahen ulaşılmıştır.

Kıymeti : 916.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 2977 parsel numarada, 418,62 m² alanlı, ARSA vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı.

Taşınmazın tapu takyidatında : BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI'nın 25/03/2025 tarih ve 9637 yevmiye no.lu Diğer (Konusu: bursa ticaret sanayi odası 13/03/2025 tarih 794711203 sayılı yazısı ile tür değişikliği ve ayni sermaye taahhüdü vardır ) beyan şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin"... Parsele az meyilli arazide ulaşılır. Parsel üzerinde herhangi yapılaşma bulunmayıp boş arsa olarak kullanılmaktadır. Etrafında 1-2 katlı köy evleri ile boş arsa ve tarlalar bulunmaktadır. Etrafında herhangi koruyucu tel çit ve benzeri duvar elemanı bulunmamaktadır...."şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Çeltikçi Mahallesi, , 2977 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 418,62 m2

İmar Durumu: Parselin , Çeltikçi, 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında ,Ayrık Nizam,2 Kat, Konut Alanı sınırları içerisinde kaldığı bilgisine şifahen ulaşılmıştır.

Kıymeti : 920.960,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:54

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:54

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, , 2978 parsel numarada, 418,62 m² alanlı, ARSA vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı.

Taşınmazın tapu takyidatında : BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI'nın 25/03/2025 tarih ve 9637 yevmiye no.lu Diğer (Konusu: bursa ticaret sanayi odası 13/03/2025 tarih 794711203 sayılı yazısı ile tür değişikliği ve ayni sermaye taahhüdü vardır ) beyan şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin"... Parsele az meyilli arazide ulaşılır. Parsel üzerinde herhangi yapılaşma bulunmayıp boş arsa olarak kullanılmaktadır. Etrafında 1-2 katlı köy evleri ile boş arsa ve tarlalar bulunmaktadır. Etrafında herhangi koruyucu tel çit ve benzeri duvar elemanı bulunmamaktadır...."şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Çeltikçi Mahallesi, , 2978 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 418,62 m2

İmar Durumu: Parselin , Çeltikçi, 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında ,Ayrık Nizam,2 Kat, Konut Alanı sınırları içerisinde kaldığı bilgisine şifahen ulaşılmıştır.

Kıymeti : 920.960,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, , 2982 parsel numarada, 418,62 m² alanlı, ARSA vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın tamamı.

Taşınmazın tapu takyidatında : BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI'nın 25/03/2025 tarih ve 9637 yevmiye no.lu Diğer (Konusu: bursa ticaret sanayi odası 13/03/2025 tarih 794711203 sayılı yazısı ile tür değişikliği ve ayni sermaye taahhüdü vardır ) beyan şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibari ile taşınmaza ilişkin olarak bilgilerin"... Taşınmaza ulaşım, Çeltikçi Köy Merkezinden güneybatı yönde yaklaşık 1,30 km ilerlenerek düzgün geometrik yapıdaki 2982 nolu parsele az meyilli arazide ulaşılır. Parsel üzerinde herhangi yapılaşma bulunmayıp boş arsa olarak kullanılmaktadır. Etrafında 1-2 katlı köy evleri ile boş arsa ve tarlalar bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi yapılama bulunmayıp boş arsa olarak kullanılmaktadır. Etrafında herhangi koruyucu tel çit ve benzeri duvar elemanı bulunmamaktadır...."şeklinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Çeltikçi Mahallesi, , 2982 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 418,62 m2

İmar Durumu: Parselin , Çeltikçi, 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında ,Ayrık Nizam,2 Kat, Konut Alanı sınırları içerisinde kaldığı bilgisine şifahen ulaşılmıştır.

Kıymeti : 1.088.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 13:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.