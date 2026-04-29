T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Ayaz Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1561 parsel, 860,00 m² alanlı " Avlulu Tuğla Ev vasfındaki tapuya kayıtlı taşınmaz kırsal yerleşim alanında yer alır. Taşınmaz üzerinde çeşitli yapılar vardır.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.604.114,54 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:56

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:56

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:56

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesiy Ayaz Mahallesi, 1851 ada 7 parsel, 16.735,15 m² Ayaz çiftliği mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz tarım alanı sınırları içerisinde yer alır. Kadastro yoluna cephesi vardır. Sulu tarım arazisidir.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.173.444,17 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 25 sene takyitlidir. Parsel Büyükova koruma alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.