T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Kavaklı Mahallesi 331 ada 3 parsel, 6.316,14 m² Karaca göl mevkiinde ve Tarla vasfında kayıtlı taşınmaz 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı sınırları içinde İmar planı dışında kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi vardır. Sulu tarım arazisidir.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.105.824,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır. Parsel Büyükova koruma alanı içerisindedir. Taşınmazın 895,52 m2 lik kısmında MKP organize sanayi bölgesi lehine daimi irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:39

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:39

12/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.