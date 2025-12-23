T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Mehmet Nedim Yılmaz ile davalılar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kuyucak Belediye Başkanlığı ve Kuyucak Kaymakamlığı aleyhine mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Yukarıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle, Talebe tescil harici bırakılan kuzeyinde Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Çiftlik Başaran Mah. Kolkırı Mevkii, 471 ada 19 parsel sayılı taşınmazın, güneyinde yol ve derenin bulunduğu, 471 ada 19 parsel ile yol ve dere ile çevrili olan 572,61 m2 alana sahip tescil harici taşınmazın davacı Mehmet Nedim Yılmaz tarafından 1980 yılından bu yana imar ihya edilerek hasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri yada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kuyucak Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesine karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.