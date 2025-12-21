T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Nejla Özkayalı tarafından açılan tapu rehin şerhinin kaldırılması davasının yapılan yargılamasında; İlgili kişi(dahili davalı) Ayşe Gava'nın adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden,

1- Davacının dava dilekçesi özetle; "Nazilli ilçesi Sümer Mahallesi 984 Ada 3 Parsel No'da kayıtlı taşınmazının üzerinde 17/04/1959 tarih ve 11 yevmiye numarasıyla kayıtlı 5.310.00 (Beşbinüçyüzon) Eski Türk Lirası bedelle işlenmiş rehin şerhinin kaldırılması......"ilaveten "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınız varsa ileri sürebileceğiniz, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda yine bu süre zarfında bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabileceğiniz süresi içerisinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." hususu,

2- Duruşma zaptı gereği "HMK'nın 7251 sayılı Kanununun 15. Maddesi ile Değişik 141/1. Maddesi gereğince, dilekçeler aşaması tamamlandığından iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının başladığının taraflara ihtarına,3-Dilekçeler teatisinin tamamlandığı anlaşılmakla HMK 139 gereğince taraflara ön inceleme duruşma gününün tebliğine,davetiye ile;a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlarınb) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmalarının c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ç) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtar ve tebliğ olunur" hususu;

3- Duruşma Günü: 26/02/2026 günü saat: 09:40'ye duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma tutanağı ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilan edildiği tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde Ayşe Gava'ya tebliğ edilmiş sayıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.