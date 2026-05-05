T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : LİNA JEMAA ECH CHABEL T.C.102*******4



Davacı SELAMİ YAŞAR ile Davalı LİNA JEMAA ECH CHABEL arasında Mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında;



Davalı Lina Jemaa Ech Chabel'in adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve tensip zaptının Tebligat Kanunu 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Dava dilekçesinde; Aydın ili, Nazilli ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan 1317 ada 21 parsel sayılı taşınmazın, muris Naile Yaşar tarafından davalı Lina lehine yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı tapu devrinin geçersizliğinin tespitine, tapu kaydının iptali ile muris adına tesciline, bu mümkün olmadığı takdirde miras payları oranında davacı adına tesciline karar verilmesi talep olunmuştur.



İkamet adresi kesin olarak bilinmeyen davalı Lina Jemaa Ech Chabel "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınız varsa ileri sürebileceğiniz, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda yine bu süre zarfında bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabileceğiniz süresi içerisinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilan edildiği tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde tebliğ edilmiş sayıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 08/04/2026