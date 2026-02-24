T.C. NAZIMİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı İl Özel İdare ile davalılar BESER UÇAN-18869779814, CEMAL UÇAN-18896778958, CEMİLE SEVER-11886012704, FATMA UÇAN-18902778798 , GÜLER UÇAN-18917778288, HÜSEYİN UÇAN-18881779458, SABRİYE UÇAN-18923778050, SAKİNE UÇAN ÖZEL-18860780154, SEVGİ GÜNGÖR-31058372740, TURAN UÇAN-18863780090, TURAN UÇAN-18848780510, ZÜLFÜ UÇAN-18875779686 arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma ( Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle,

Dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt köyü, Doğancık mevkii 159 ada 13 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup, tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca 2942 Kamulaştırma Kanunu, 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.