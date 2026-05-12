T.C. NAZIMİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR : 1- AYSEL TAŞ (T.C:12527480166)

Ana Adı: Gültan Baba Adı: Kamer

2-BİRSEN ARSLAN (T.C:16900978370)

Ana Adı: Gültan Baba Adı: Kamer

3- GÜLTAN TAŞ (T.C:12536479816)

Ana Adı: Fatma Baba Adı: Mehmet

1- SEVİM TAŞ (T.C:12524480220)

Ana Adı: Gültan Baba Adı: Kamer

DAVA DİLEKÇESİ:

KONU: Kamulaştırma Kanunu'nun 4. Ve 10. Maddesi uyarınca bedelin tespiti ve kamulaştırma yolu ile TEİAŞ yararına daimi irtifak hakkının tesisi ve tapuya tescili isteminden ibarettir

AÇIKLAMALAR:

154 Kv Tunceli Pülümür(Yenileme) Enerji İrtibat Hatları için Tunceli İli, Nazimiye İlçesi, Uzuntarla Köy/ Mah. Büyükyurt Mevki Cilt Sayfa Ada Parsel 162/8 ile tapuya kayıtlı taşınmazdan 221,77 m2 irtifak alanının tescili Kuruluşumuz TEİAŞ lehine olacak şekilde kamulaştırması için 21.10.2020 tarih ve 24-417 sayılı Kamu Yararı Kararı alınmıştır. Ekli Kamulaştırma dosyası ile sunulan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ve diğer kamulaştırma belgeleri uyarınca davaya konu taşınmaz alanı için, toplam 24,828,54 TL bedel tespiti edilmiştir. (tahmini bedel tespit formu) Aynı zamanda taşınmaz malikine ulaşılıp pazarlığa çağrılmıştır. Ekli kamulaştırma dosyasından görüleceği üzere anlaşma sağlanamamıştır. Kamulaştırmaya ilişkin tüm evraklar dava dilekçemiz ekinde dosya halinde mahkemenize sunulmuştur.

TENSİP ZAPTI:Davanın Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davası olduğunun TESPİTİNE, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 37. Maddesi gereğince HMK'nın 316 ve devamı maddelerinde düzenlenen BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMASINA, HMK'nın 122. Maddesi gereğince dava dilekçesi ile eklerinin davalılara yatırılan gider avansı kullanılmak kaydıyla tebliğine, çıkarılacak tebligata "Ekte gönderilen dava dilekçesine, tebliğden itibaren on gün içerisinde cevap vermeniz, varsa süresi içerisinde ilk itirazları sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 317" şeklinde meşruhat verilmesine. Ayrıca çıkartılacak tebligata "HMK'nın 318. Maddesi gereğince tüm delillerini açıkca ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer vermek zorunda olduğunun İHTARINA" şeklinde meşruhat verilmesine, savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının cevap verilmesi ile başladığının davalıya işbu tensip zaptının tebliği ile davalıya ihtarına, (ihtarın tensip zaptı ile yapılmış sayılmasına), Taraflar HMK'nın 318.maddesi gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacı tarafın delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde HMK'nın 140/5 maddesi gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlayabileceklerine, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacaklarının taraflara işbu tensip zaptının tebliği ile ihtarına, (ihtarın tensip zaptı ile yapılmış sayılmasına) ,Tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeleri ve ellerinde bulunan delillerini dilekçeye eklemeleri ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelere yer verdiklerinde ilgili yerlerden celbine, masrafın gider avansından karşılanmasına, Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK'nın 317/3 maddesi gereğince verilmeyeceğinin taraflara ihtarına, (ihtarın tensip zaptının tebliği ile yapılmış sayılmasına), Ön incelemenin duruşmaları olarak yapılmasına, Tarafların duruşmaya geldiklerinde sulhe teşvik edileceğinin ve sulhe hazırlıklı gelmeleri gerektiğinin taraflara ayrı ayrı ihtarına, (ihtarın tensip zaptının tebliği ile yapılmış sayılmasına), Davalı tarafa işbu tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde davacı kurum olan Türkiye Elektrik İletişim A.Ş aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin ihtarına, (ihtarın tensip zaptının tebliği ile yapılmış sayılmasına), Davalı tarafa 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzeriden taşınmazların kamulaştırma yapan idari adına tescil edileceğinin ihtarına, (ihtarın tensip zaptının tebliği ile yapılmış sayılmasına), Duruşmaya gelen tarafların taşınmazın bedeli konusunda anlaşmaya davet edilecekleri hususunun taraflara ayrı ayrı ihtarına, (ihtarın tensip zaptının tebliği ile yapılmış sayılmasına)

,Nazımiye Belediye Başkanlığı'na Tunceli Kadastro Müdürlüğünden gelecek çap örneği de eklenerek müzekkere yazılarak dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt Köy'ü 162 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmazın belediye imar planı içerisinde yer alıp almadığı, belediye imar planı dışında ise belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığının sorulması ile dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt Köy'ü 162 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmazın son emlak vergi beyanname örneğinin ve taşınmaza emsal olabilecek taşınmazların son emlak vergi beyanname örneklerinin çıkartılıp Mahkememize gönderilmesi için müzekkere yazılmasına, Tunceli ili Nazımiye ilçesi Büyükyurt Köyü 162 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapıların beyanname, yapı ruhsat belgeleri ve abonelik ile ilgili belgelerin gönderilmesi ve Tunceli ili, Nazımiye İlçesi, Büyükyurt Köyü 162 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapıların yapım yıllarının bildirilmesi için Nazımiye Belediye Başkanlığına müzekkere yazılmasına, Ziraat Bankası A.Ş. Nazımiye Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt Köy'ü 162 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmazın ileride mahkememizce yapılacak keşif sonrasında tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına şubelerinde mahkememizin işbu dosya numarası ile açılacak hesaba yatırılacağından, mahkememiz işbu dosyasına ilişkin olarak hesap açılarak hesaba ilişkin banka cüzdanı ve eklerinin gönderilmesinin istenilmesine, Davalı tarafa "Dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt Köy'ü 162 Ada, 8 Parsel sayılı kuru tarla cinsi 989,96 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın malikinin tam hisseli olarak Kazim Çakır, Ahmet Taş, Ali Taş, Hıdır Taş, Hakkı Taş, Aydın Taş, Kamer Taş, Fatma Büyüktaş ve İbrahim Çakır olduğu, kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletişim A.Ş tarafından dava konusu Tunceli ili Nazımiye ilçesi Büyükyurt köyü 162 ada 8 parsel sayılı kuru tarla cinsi 989,96 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde daimi irtifak kurulması yönünde Türkiye Elektrik İletişim A.Ş tarafından 21/10/2020 tarihli ve 24-417 karar numaralı kamulaştırma kararı alındığından kamulaştırmayı yapan idare Türkiye Elektrik İletişim A.Ş'nin, dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt Köy'ü 162 Ada, 8 Parsel sayılı kur tarla cinsi 989,96 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın üzerinde 221,77 m² daimi irtifak kurulması yönünde kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik İletişim A.Ş adına tescili için Mahkememizin 2026/5 esas sayılı dosyasında dava açılmış olup tarafınızca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince işbu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, tarafınızca Kamulaştırma Kanunu'nun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası A.Ş Nazımiye Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağı, ayrıca dava ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri işbu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur." yazılı muhtıra tebliğine, Tensip tutanağının dilekçeler ile birlikte taraflara tebliğine, tebliğ tarihi ile birlikte tensip kararında belirtilen yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacaklarına,

DURUŞMA GÜNÜ: Ön inceleme duruşmasının 17/06/2026 09.50'de Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Nazımiye Adliyesi duruşma salonunda gerçekleşecek olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 Sayılı HMK'nın 139'uncu maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.