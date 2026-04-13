T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA MEVKİİ ADA/PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜM MALİKİ 2025/497 NEVŞEHİR/2000 EVLER M 656/ 4 BAĞ 5.687,78 Fatma Yüksel2025/498 NEVŞEHİR/2000 EVLER M 657/15 BAĞ 4.009,51 Erdinç Öztürk

2025/499 NEVŞEHİR/2000 EVLER M 653/24 BAĞ 3.004,62 Münise Ongu

2025/500 NEVŞEHİR/2000 EVLER M 652/34 BAĞ 4.294,58 Fatma Azılı

2025/501 NEVŞEHİR/SULUSARAY M 271/34 TARLA 19.999,99 Mehmet Zorlu

2025/502 NEVŞEHİR/SULUSARAY M 271/52 TARLA 14.727,60 Kerzi Seven

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMA.Ş)

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye) yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye) adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Vakıf Bank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

