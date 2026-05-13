T.C. NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı SÜLEYMAN ÖZÇELİK tarafından AYŞEN DÜNDAR DAVIS ve diğerleri aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) ilişkin davanın yapılan yargılaması sonucu bilinen en son adresinize Nevşehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18/04/2025 tarih ve 2013/763 Esas, 2025/541 Karar sayılı Gerekçeli Kararı tebliğe çıkarılmış olup göndericiye iade, geçersiz adres, teslim edilemedi gerekçesiyle adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından anılan gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Nevşehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18/04/2025 tarih ve 2013/763 Esas, 2025/541 Karar sayılı Gerekçeli Kararının Dahili Davalı AYŞEN DÜNDAR DAVIS'e ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 30/04/2026