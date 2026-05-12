T.C. NEVŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

MURİS: SÜLEYMAN (ABDULLAH OĞLU)- Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Bekdik Mahallesi, 396 ada 9 parselde kayıtlı, kargir ev vasıflı taşınmazın tesis kadastrosu maliki

Hazine Adına İntikal, Tespit davası davası nedeniyle;

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Bekdik Mahallesi, 396 ada 9 parselde kayıtlı, kargir ev vasıflı taşınmazın tesis kadastrosu maliki Muris Abdullah oğlu Süleyman'ın mirasçısı veya hak sahiplerinin bulunup bulunmadığı var ise bu sıfatlarını ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize bildirmesi gerektiği aksi takdirde yargılamanın devam edeceği TMK'nın 594. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.