T.C. NEVŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

08.05.2026

Sayı : 2024/187 Esas

Konu : BASIN İLAN

 

2. İ L A N

MURİS: SÜLEYMAN (ABDULLAH OĞLU)- Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Bekdik Mahallesi, 396 ada 9 parselde kayıtlı, kargir ev vasıflı taşınmazın tesis kadastrosu maliki

 

Hazine Adına İntikal, Tespit davası davası nedeniyle;

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Bekdik Mahallesi, 396 ada 9 parselde kayıtlı, kargir ev vasıflı taşınmazın tesis kadastrosu maliki Muris Abdullah oğlu Süleyman'ın mirasçısı veya hak sahiplerinin bulunup bulunmadığı var ise bu sıfatlarını ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize bildirmesi gerektiği aksi takdirde yargılamanın devam edeceği TMK'nın 594. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02466279